"المصريين الأحرار" ينظم قافلة طبية لأطفال أسيوط (صور)

نظمت أمانة شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط، قافلة طبية؛ للكشف على الأطفال بالتعاون مع الدكتورة آية عبدالقادر ذكى أخصائي طب الأطفال.

قال محمد أبوعين، أمين شباب المصريين الأحرار لجنوب الصعيد، إن القافلة الطبية شملت إجراء الكشف الطبي علي الأطفال وكشف الباطنة وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة بتخفيضات تتجاوز الـ٥٠٪، وذلك تخفيفًا علي المواطنين وتلبية لحاجة الشارع.

وأضاف أن تحركات الحزب بقيادة الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، يستهدف خدمة جميع المحافظات بشتي السبل الممكنة، ومعاونة الجهات المختصة لخدمة أهالينا.

ووجه أبوعين الشكر والتقدير للدكتورة آية عبدالقادر ذكى إخصائي طب الأطفال بأسيوط، على توفير خصم ٧٥% وبجانب معمل تحاليل طبية لأطفال أسيوط، واستضافة قافلة اليوم الواحد داخل عيادتها الخاصة.

وأكد أمين شباب المصريين الأحرار بجنوب الصعيد، أن القافلة باكورة المزيد من الأنشطة الهادفة لخدمة أبناء المحافظة الغراء، وتقديم أفضل خدمة ممكنة وفق آليات الخدمة التي يوفرها الحزب.

IMG-20230727-WA0020

IMG-20230727-WA0012

IMG-20230727-WA0015

IMG-20230727-WA0011

IMG-20230727-WA0021

IMG-20230727-WA0013

IMG-20230727-WA0018