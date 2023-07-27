الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس الزمالك بالبطولة العربية.. النصر يتعادل مع إنتر ميلان وديًا

النصر السعودي
النصر السعودي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة المواجهة الودية التي جمعت ظهر اليوم الخميس، بين فريقي النصر السعودي وإنتر ميلان الإيطالي.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للمرحلة المقبلة، بطل إيطاليا للموسم الجديد نسخة 2023/ 2024، أما النصر يستعد للظهور في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

بدأ النصر التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق عبدالرحمن غريب، بينما أدرك التعادل لإنتر ميلان دافيدي فارتيسي في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة تواجد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال في التشكيل الأساسي للنصر، فضلًا عن الصفقات الجديدة وهم أليكس تيليس وسيكو فوفانا، ومارسيلو بروزوفيتش.

ويتواجد النصر في المجموعة الثالثة من كأس الملك سلمان للأندية، والتي تضم مواطنه الشباب السعودي بالإضافة لاتحاد المنستيري التونسي والزمالك.

ويفتتح النصر مشواره في كأس الملك سلمان بمواجهة مواطنه الشباب، غدًا في تمام العاشرة مساءً، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة العربية.

مجموعات كأس الملك سلمان 

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيين، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

النصر السعودي مباريات ودية إنتر ميلان الإيطالي ودية النصر وإنتر ميلان الزمالك

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