الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 5 أطنان من السكر المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

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صورة

 

تمكنت مديرية التموين  بالشرقية من ضبط 5 أطنان من السكر المدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء.
وقالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية - في بيان اليوم الخميس ، إنه تم تشكيل حملة من إدارة تموين ههيا والتي تمكنت أثناء مرورها علي الطريق الدائري من ضبط سيارة نصف نقل محملة ب 100 جوال سكر مجهول المصدر ، بإجمالي كمية مقدارها 5 أطنان، وتم تحرير المحضر والتحفظ على المضبوطات وتسليم السيارة إلى مركز الشرطة.
كان المحافظ الدكتور ممدوح غراب قد كلف فايزة عبد الرحمن بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 
 

 

الحملات التموينية والرقابية المفاجئة التحفظ على المضبوطات الانشطة التجارية الدكتور ممدوح غراب الحملات التموينية تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة تكثيف الحملات التموينية بيعها بالسوق السوداء

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