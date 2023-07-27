برتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة "فاهم" للدعم النفسي

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

يهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الدعم النفسي وتبادل الخبرات والدراسات في مجال الدعم النفسي والصحة النفسية، وذلك عن طريق عقد ورش العمل والدورات التدريبية في مجال الصحة النفسية وتبادل الأوراق البحثية والرسائل العلمية ذات الصلة بالصحة النفسية، وكذلك توفير خدمات الدعم النفسي لطلبة الجامعة، وذلك عن طريق توفير إخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية الشباب والأسرة بالمرض النفسي وأخطاره وطرق علاجه، وذلك في بيئة أمنة تحفظ كرامتهم والسرية اللازمة.

كما يشمل بروتوكول التعاون وتبادل الخبرات العملية مع الجامعة في مجال الدعم والتوعية بالصحة النفسية، إلي جانب التعاون في تطوير وحدة الدعم النفسي بالجامعة وتطوير آليات العمل بها لتقديم الدعم والإرشاد النفسي، وتقديم التوعية اللازمة للشباب بخصوص المرض النفسي وكيفية التعامل مع المريض النفسي، واحتياجاته، وحقوقه، وسبل العلاج المختلفة والمشاركة في أي حملات توعوية - ذات صلة بالمرض النفسي، وتنظمها الجامعة لتقديم المحتوى التوعوي، إلى جانب المشاركة بالأوراق البحثية والرسائل العلمية والدراسات ذات الصلة بالصحة النفسية.