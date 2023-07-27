توزيع 1125 جهازًا تعويضيًا وسماعات على حالات من الأولى بالرعاية في الغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، جمعية الأورمان، في توزيع 1125 جهاز تعويضي وسماعات طبية على أصحاب الهمم من الحالات الأولى بالرعاية، في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين ورفع المعاناة عنهم، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية ، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

كما وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية والشركة الوطنية لإدارة وتنمية للطرق لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة ولتنمية مواردها، وذلك صباح اليوم بديوان عام محافظة الغربية.

وأوضح الدكتور طارق رحمي أن المحافظة مستمرة في حصر كافة قطع الأراضي غير مستغلة بالمحافظة، وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المحافظة من كافة الفئات، إلى جانب إضفاء المظهر الحضاري والجمالي على الأراضي غير المستغلة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، اللواء ماهر يوسف مدير عام الشركة الوطنية للطرق واللواء أحمد سعيد الشئون القانونية بالشركة.