الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعثات مصر فى الخارج تحتفل بالعيد القومى المصرى (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفلت بعثات مصر في الخارج بالعيد القومي المصري، الذي يوافق الثالث والعشرين من يوليو من كل عام.

ويأتى احتفال هذا العام للذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة التي سجلت يوماً خالداً وعلامة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ونموذجاً يحتذى به للدول الإفريقية والعربية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية للتحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال، وإلهاماً للشعوب لتحقيق آمالها وطموحاتها في الحرية والتنمية والعدالة.

وأقامت بعثات مصر بالخارج حفلات استقبال للاحتفال بهذه المناسبة، وحرص كبار المسؤولين والمجتمع الدبلوماسي والشخصيات المؤثرة والإعلاميين وأعضاء دوائر صنع القرار وممثلي الجالية المصرية بدول الاعتماد على المشاركة بها وتقديم التهنئة لسفرائنا بهذه المناسبة.

من جانبهم، حرص سفراء مصر بالخارج على إلقاء كلمات تعكس الأهمية الكبرى لثورة 23 يوليو في تاريخ مصر المعاصر، كما تضمنت استعراضاً وافياً لكافة أوجه التطور والتحديث الذي تشهده مصر على مدار السنوات الماضية على كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية والتنموية أو الاجتماعية أو الثقافية، فضلاً عن استعراض أهم ملامح العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الاعتماد.

كما شهدت المناسبة تقديم عدد من الفرق الفنية لمقتطفات غنائية متنوعة من الأغاني الوطنية والتراثية، وإقامة معارض فنية، والتي لاقت صدى طيباً لدى الحضور من المصريين والأجانب.

 

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