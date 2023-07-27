الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: لقاء الرئيس السيسى وبوتين تأكيد على دعم التعاون بين البلدين

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش القمة الروسية الإفريقية في بطرسبرج، تأكيد على أن مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد عابد، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية على استعداد لدعم التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا والقارة الإفريقية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن مصر وروسيا تعاونا في عدد من المشروعات الاستثمارية منها إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.

وتابع النائب علاء عابد أن مصر ستعمل على التعاون بينها وبين روسيا لوضع آليات وخطط استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن مصر وروسيا ستعملان على تقريب وجهات النظر لوضع حلول للنزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط خاصة تطور الأوضاع في السودان وسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية، موضحًا أن ذلك هدفه استعادة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، بما يحافظ على وحدة أراضي المنطقة وحقوق شعوبها.

ولفت النائب علاء عابد إلى أن التوجه الروسي لفتح شراكات مع إفريقيا يتواكب مع الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي، لدعم ما تسعى مصر إليه لترسيخ مكانة القارة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية.

النائب علاء عابد لجنة النقل السيسي بوتين القمة الروسية الإفريقية

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