الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"القاهرة للأدوية" تعقد جمعيتها العمومية 12 أغسطس المقبل

أرشيفية
أرشيفية

تعقد شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية الجمعية العامة للشركة يوم 12 أغسطس القادم، حيث استعرضت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الأسباب التي أدت إلى انخفاض صافي الربح إلى 50.07 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأوضحت الشركة أن أسباب الانخفاض ترجع إلى زيادة أسعار الصرف، ما أثر على زيادة أسعار مدخلات الإنتاج من خامات ومواد، حيث زادت تكاليف مواد التعبئة والتغليف بقيمة 21 مليون جنيه، أي بنسبة 50% عن فترة المقارنة.

كما تضمنت الأسباب- حسب البيان- زيادة استهلاك الطاقة والمياه، ما أدى إلى زيادة قدرها 2 مليون جنيه، أي بنسبة 25% عن فترة المقارنة، وكذلك زيادة مصاريف الصيانة بقيمة 5.2 مليون جنيه، أي بنسبة 55% عن فترة المقارنة بسبب زيادة أسعار قطع الغيار المستورد للمكاينات.

ومن بين الأسباب أيضا، ارتفاع قيمة عقود الإيجار لأحد الفروع والموقعة مع وزارة الشباب والرياضة بقيمة 3.16 مليون جنيه، بالإضافة إلى انخفاض المبيعات خلال الستة أشهر بنسبة 15%، على أساس سنوي.

وحققت القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أرباحاً بلغت 50.07 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 82.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 449.07 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 527.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 62.9% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً بلغت 56.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 151.03 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 662.69 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 863.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أرباحاً بلغت 50.07 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 82.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 449.07 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 527.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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