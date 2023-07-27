الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"سيدبك" و"بتروسيف" توقعان اتفاقية خدمات فنية شاملة بمجالات السلامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقع المهندس محمد إبراهيم، رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، والمهندس عماد عبد الرازق، رئيس شركة بتروسيف، اتفاقية خدمات فنية شاملة لكافة الأعمال المتعلقة بمجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم شركة بتروسيف إلى شركة سيدبك كافة الأعمال المتعلقة بمجالات السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، والوقاية، وإدارة الجودة، والتدريب.   

يُذكر أن شركة بتروسيف تقدم خدمات التدريب والاستشارات والدراسات التكنولوجية وتأهيل الشركات لنظم الادارة في المجالات المختلفة منها الجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئة والطاقة ونظم أمن وخدمات المعلومات واستمرارية الاعمال والمسئولية المجتمعية.

البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سيدبك بتروسيف خدمات فنية شاملة المهندس طارق الملا وزير البترول

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