الإسماعيلية تستضيف الملتقى الأول لدوري أبطال المالية للكرة الخماسية

تستضيف محافظة الإسماعيلية، الملتقي الأول لدوري أبطال المالية للكرة الخماسية تحت شعار "يلا كورة".

ومن المقرر أن يفتتح الملتقى، مساء اليوم الخميس، بمركز شباب الشيخ زايد، بحضور كلا من اللواء محمد انيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية وطارق بسيوني –رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، سماح عسكر وكيلة الوزارة بالمديرية المالية بالإسماعيلية.

وتجري أولى منافسات دوري أبطال المالية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، والذي يقام على ملاعب مركز التنمية الشبابية خلال الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ يوليو الجاري، تحت رعاية السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

تشمل البطولة كرة القدم الخماسية، تنس طاولة، ماراثون مشي نسائي، بمشاركة ٨ محافظات هي البحر الأحمر، شمال سيناء، سوهاج، الغربية، شرقية، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس.

تهدف البطولة إلى تعزيز روح التعاون والتآلف بين أبناء القطاع الواحد في مختلف المحافظات، وتعزيز التقارب الاجتماعي والثقافي والرياضي ما بين العاملين.