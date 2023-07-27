الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوتين: روسيا مورد موثوق للمنتجات الزراعية ونبذل جهدًا لمنع حدوث أزمة غذاء

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تسهم بقسط مهم في الأمن الغذائي العالمي وتعتبر موردًا مسئولًا وموثوقًا للمنتجات الزراعية.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمته في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية، أن أوكرانيا أنتجت في العام الماضي 55 مليون طن من الحبوب، أما الصادرات فبلغت 47 مليون طن منها 17 مليونًا من القمح، أما روسيا فمحصولها كان في العام 156 مليون طن من الحبوب، 60 مليون طن تم تصديرها منها 48 مليون طن من القمح.

وتابع: "حصة روسيا في الأسواق العالمية من القمح 20%، أما أوكرانيا فحصتها 5% وأقل"، مشيرًا إلى أن هناك من يشوه الحقائق ويروج للأكاذيب بشأن هذا الأمر.

كما أكد الرئيس الروسي، أن روسيا رفضت تمديد اتفاق تصدير الحبوب، لأنه لا يمكن التعويل عليه في خدمة الدول الإفريقية.

وتابع: "روسيا ستظل تؤيد وتدعم البلدان المحتاجة بتوريداتها الإنسانية، ونسعى للمشاركة بشكل فعال في تكوين نظام أكثر عدلًا لتوزيع الموارد، ونبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية".

بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا القمة الأفريقية الروسية المواد الغذائية التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟