الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلي تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفا إسلاميا خالصا

أدانت مصر الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى الشريف، مؤكدة أن محاولات الجانب الإسرائيلي تقسيمه زمانياً ومكانياً لن تنال من وضعيته القانونية والتاريخية القائمة، والتي تقر بأن الأقصى مكان عبادة للمسلمين، ووقفاً إسلامياً خالصا.

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانا، اليوم الخميس، نددت فيه بالاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى من قبل مسئولين في الحكومة الإسرائيلية والمئات من العناصر المتطرفة، ومنع المصلين المسلمين من ممارسة حقهم الأصيل في النفاذ إليه والتعبد به.

ودعت مصر، إسرائيل، إلى الوقف الفوري لهذه التصرفات الاستفزازية والتصعيدية. مشيرة إلى أنها تؤدي إلى إلى تأجيج المشاعر وزيادة حالة الاحتقان القائمة في الأراضي المحتلة.

وحذرت، في ختام بينها، من العواقب الخطيرة لمثل هذه الممارسات غير المسئولة على الأمن والاستقرار في المنطقة.