الرئيس الروسي يدعو قادة ورؤساء الهيئات التنفيذية والرقابية لمأدبة عشاء

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قادة ورؤساء الهيئات التنفيذية والرقابية الإقليمية، لحضور مأدبة عشاء اليوم على هامش القمة الإفريقية - الروسية، والمنعقدة في سان بطرسبورج.

وقال بوتين، خلال كلمته في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية - الروسية، بمشاركة الرئيس السيسي: "نحن نوّد أن نعرض على الشركاء الأفرقاء خبراتنا في مجالات مثل عمل مناطق التجارة الحرة وممارسة السياسيات الزراعية المتكاملة، والسياسات في القطاعات الأخرى".

وأضاف الرئيس الروسي: "متأكدون من هذا التعاون الكامل الشامل متعدد الأطراف مع القارة الإفريقية، وهذا التعاون سيعمل على زيادة اتصالاتنا مع إفريقيا".

وانطلقت، اليوم، بمدينة سان بطرسبرج الروسية، أعمال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، بمشاركة مصر و49 دولة، ممثلة في نحو 45 رئيس دولة ونائبي رئيس وأكثر من 100 وزير، بالإضافة إلى رؤساء مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وذلك بعد أربع سنوات من انعقاد القمة الأولى في مدينة سوتشي الروسية.

ويُعد المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي منصة للحوار المباشر بين الشركات والحكومات وممثلي مختلف القطاعات في روسيا وإفريقيا.