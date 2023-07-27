الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الليلة.. "ثقافة الإسكندرية" تحتفل بالعيد القومي للمحافظة

قصر الانفوشي
قصر الانفوشي

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية مساء اليوم الخميس بقصر ثقافة الأنفوشي، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

تبدأ الفعاليات في تمام الساعة السابعة مساءً بافتتاح معرض فني تشكيلي لعدد من الفنانين والهواة في مجالات التصوير، النحت، الرسم وغيرها.

يليه عرض فني في تمام الثامنة مساءً، لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بمصاحبة كورال الأطفال لتقديم باقة من أجمل الأغنيات في حب الثغر بالإضافة إلى منوعات طربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني.

ينظم الفعاليات فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

ومن المقرر أن تقدم فرقة العريش للفنون الشعبية عرضا فنيا يليه رقصات متنوعة تقدمها فرقة التنورة التراثية، وذلك ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا "التي تهدف إلى تبادل الثقافات والتعرف على التراث الشعبي بمختلف محافظات مصر وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

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