كريم مغاوري: بدايتي مع نور الشريف وأحمد بدير كونت شخصيتي الفنية

كشف الفنان الشاب كريم سامي مغاوري، عن بداياته في عالم الفن وكيف شارك مع أحمد بدير ونور الشريف، معلقا: "بداياتي الفنية مع كبار نجوم الفن ساهم في تكوين شخصيته الفنية".

تكسب يا خيشة

وقال كريم خلال لقاءه على قناة صدي البلد، اليوم الخميس، أن بداياته الفنية كانت عن طريق والده الفنان سامي مغاوري وهو بعمر 7 سنوات من خلال مسرحية "تكسب يا خيشة" بطولة الفنان أحمد بدير وإخراج عصام السيد، منوهًا أن “المشهد من المفترض أن يكون دقيقة ولكنه امتد لنحو 20 دقيقة مع البطل أحمد بدير ودي كانت البداية الفنية”.

السيرة العاشورية

وأشار إلى أنه شارك في مسلسل "السيرة العاشورية" مع الفنان الراحل نور الشريف، مضيفا أنه استفاد كثيرا من الفنان الراحل نور الشريف، بالإضافة إلى التوجيهات المستمرة من الفنانة ماجدة زكي.

مرعي البريمو

وأوضح إن دوره في فيلم "مرعي البريمو"، هو دور ضابط مباحث، وكل مشاهده ستكون مع الفنان محمد هنيدي والفنانة غادة عادل، وكانت هذه أول مرة يعمل فيها مع الفنان محمد هنيدي، مشيرًا أن شخصية هنيدي على المستوى الشخصي أنساني جدا واستطاع أن يحتويه لأنه كان لديه رهبة في البداية.