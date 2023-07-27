بوتين: الهدف الأول من القمة الروسية الإفريقية زيادة رفاهية شعوبنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القمة الإفريقية الروسية ستناقش جميع الأمور المتعلقة بالأجندة المالية والتجارية والتعليمية والاجتماعية، خصوصًا مع ما يشهده العالم من متغيرات في المجالين الرقمي والإعلامي.

وأضاف بوتين، خلال كلمته في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية: أن "الهدف الأول من القمة يكمن في توطين رفاهية مواطنينا وتحسين ظروف معيشتهم وحل العديد من القضايا".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه ستكون هناك العديد من النقاشات البناءة والمفيدة في إطار ورش العمل المنبثقة من المنتدى الخاص في مجالات الطاقة والقطاع اللوجستي والنقل والزراعة والصحة العامة، بالإضافة إلى دراسة أفكار جديدة من أجل مشروعات مشتركة مع دول إفريقيا.