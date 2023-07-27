بوتين: نعمل على تعزيز مشروعات الطاقة الروسية فى إفريقيا

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل قليل، مباحثات مع رئيس الاتحاد الإفريقي، عثمان غزالي، ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، قبيل انطلاق قمة "روسيا- إفريقيا" في سان بطرسبرج.

وقال خلال كلمته بالقمة الروسية الإفريقية نقلًا عن فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن روسيا تعمل على تعزيز مشروعات الطاقة الروسية في إفريقيا، حيث تعمل الكثير من الشركات الروسية الضخمة في إفريقيا، مؤكدًا أن الطاقة والصناعة والأمن الغذائي والزراعة من أهم القطاعات وهناك إمكانية في التعاون التقني الفني والتعليمي.

وتابع الرئيس الروسي أن التعاون مع جزر القمر قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة دون شك، وما زالت روسيا منفتحة على التعاون مع الدول الإفريقية في كل القطاعات، معلقًا: "ما زلنا نعزز تعاوننا في 2020 وقد وصل إلى 17 مليار دولار".