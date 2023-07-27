الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: مستعدون للمشاركة فى مشروعات إنشاء البنية التحتية للغاز فى إفريقيا

جريدة الدستور

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية، عشية القمة الروسية الإفريقية، إن شركات الغاز الروسية مستعدة للمشاركة في مشروعات لتوريد الغاز الطبيعي المسال وإنشاء البنية التحتية للغاز في إفريقيا.

وأشار "شولجينوف" إلى أنه في قطاع النفط فإن الشركات الروسية تلقت طلبات من الشركاء الأفارقة بخصوص المشاركة في الاستكشاف الجيولوجي، وتطوير الحقول، وتوطين التقنيات.

- جنوب إفريقيا: نريد التركيز على التجارة في القمة الروسية الإفريقية الثانية

قال وزير خارجية جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، لوكالة تاس الروسية، على هامش القمة الروسية الإفريقية التي تعقد في مدينة سان بطرسبرج، إن الدول الإفريقية تتوقع أن تكون القضايا التجارية في مقدمة أولويات القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج، وتابع: "هناك عدد من مجالات التعاون التي سبق واتفقنا عليها، لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي والتعاون في علوم الفضاء".

وأضاف وزير خارجية جمهورية جنوب إفريقيا: "من خلال القمة الإفريقية الروسية الأولى، اتفقنا على مواصلة الاتصالات بين الدول الإفريقية، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الروسي، لتوطيد وتعزيز العلاقات بين القارة وروسيا، وهناك عدد من مجالات التعاون التي اتفقنا عليها، لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي، والتعاون في علوم الفضاء، وكذلك تعزيز التبادل بين الأفراد، وكل هذه ستكون جزءًا من الموضوعات التي سنناقشها خلال هذه القمة الثانية ولكننا نريد تركيزًا أكبر في المسائل التجارية".

الطاقة الغاز الغاز الطبيعي البنية التحتية أفريقيا قطاع النفط

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