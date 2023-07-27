"بيت الروبى" يحقق إيرادات تتخطى 110 ملايين جنيه

تعدى فيلم بيت الروبي حاجز الـ110 ملايين جنيه في صراع الإيرادات، التي انتصر بها بفارق كبير عن أقرب منافسيه منذ انطلاقة موسم عيد الأضحى الماضي.

وأشار الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الدستور"، إلى أن الفيلم حقق مساء امس الأربعاء في شباك التذاكر ايرادات وصلت إلى 848,910، ليحقق رقم إجمالي يصل الى ما يقارب ال 110 ملايين و200 ألف جنيه.

وفيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

- فكرة وأحداث الفيلم

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم "السوشيال ميديا" في العديد من الأمور ومهنة "الإنفلونسر" التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

ينافس فيلم بيت الروبي في مصر حاليًا فيلم تاج بطولة تامر حسني، وفيلم البعبع بطولة أمير كرارة، وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وفيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة وشيماء سيف.