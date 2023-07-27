وزير الصناعة يستعرض تطورات مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية

استعرض وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي الجيولوجي عادل سعيد، تطورات مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية والفرص الصناعية والاستثمارية والمشروعات المستهدفة بالمنطقة.

- " المثلث الذهبي" أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على الثروات التعدينية

وقال وزير التجارة والصناعة في بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، إن مشروع المثلث الذهبي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر، كما يعد أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على الثروات التعدينية للمنطقة لاحتوائها على كميات هائلة من الذهب، والفوسفات، والفلسبار، والكوارتز، والفلوسبار، والزنك، والجرانيت، والرمال البيضاء، بالإضافة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي المتميز.

وأكد "سمير" حرص الدولة على الاستفادة من المقومات الهائلة المتوفرة في منطقة المثلث الذهبي في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والتعدين، مشيرا إلى أهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمنطقة على البحر الأحمر، وقربها من ميناء سفاجا التعديني (ابوطرطور)، حيث ستسهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

- التوجيه بتوفير كافة أوجه الدعم الفني للمشروع

ووجه الوزير بتوفير كافة أوجه الدعم الفني للمشروع من خلال الوزارة وأجهزتها التابعة.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي عادل سعيد، أن مشروع المثلث الذهبي يقع في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، لافتا إلى أن المنطقة تحتوي على كثير من مقومات الصناعية واللوجستية والسياحة والمواقع الأثرية.

وأشار إلى أن منطقة المثلث الذهبي تعتبر أحدى أغنى المناطق الاقتصادية في مصر نظرًا لما تتمتع باحتياطات تعدينية هائلة، لافتا إلى أن المشروع سينفذ على 5 مراحل، ويستغرق المشروع 30 عاما للانتهاء منه بالكامل، وسيوفر 350 ألف فرصة عمل.