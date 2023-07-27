الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حالة وفاة و62 مصابًا بسبب غاز الكلور فى قنا.. إحالة المتسببين للنيابة وصرف تعويضات

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي

انتقل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلى موقع تسريب غاز الكلور الذي حدث بمدينة العمال بوسط مدينة قنا، رافقه محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبدالخالق، مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وخالد بهيج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح محافظ قنا أن تسريب الغاز حدث بإحدى الأسطوانات الموجودة بمقر الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال تمهيدًا لنقلها إلى الشركة لتعبئتها، مؤكدًا أنه فور ورود بلاغ بوجود تسريب بإحدى أسطوانات غاز الكلور، انتقلت جميع الأجهزة المعنية إلى موقع الحدث، حيث قامت شركة المياه بالدفع بفريق الصيانة ونجح في السيطرة على التسريب ونقل الأنبوبة إلى خارج المدينة.

كما تم الدفع بعدد ٢٥ سيارة إسعاف لنقل المصابين بالاختناق إلى مستشفى قنا العام، حيث بلغ عدد المصابين ٦٢ حالة، وحالة وفاة واحدة، بالإضافة إلى انتقال فريق من الحماية المدنية لتقديم الدعم، وتم عمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض أهالينا لاستنشاق الغاز.

وأمر محافظ قنا بإحالة المتسببين في الحادث للنيابة العامة، لكشف ملابسات التسريب، موجهًا مسئولي شركة المياه بضرورة التحقق من إجراءات السلامة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وعقب ذلك، توجه محافظ قنا إلى مستشفى قنا العام، يرافقه الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، للاطمئنان على حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى، مؤكدًا أنه تم تقديم الإسعافات الأولية ووضعهم على أجهزة التنفس، وجميع الحالات مستقرة، موجهًا بضرورة استمرار متابعة الحالات وتقديم أوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات للمتضررين الذين يمر عليهم أكثر من ٢٤ ساعة بالمستشفى.

ادارة الازمات والكوارث إجراءات السلامة استمر استنشاق الغاز إدارة الازمات أشرف الداودي محافظ قنا

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