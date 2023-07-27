الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل تفعيل مركز دار العلوم للغات والبحوث المتقدمة بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

عقد  مركز دار العلوم للغات والبحوث اللغوية المتقدمة مجلس إدارة المركز برئاسة الدكتور أحمد بلبولة - عميد الكلية، وبحضور الدكتور رضا عبد الوهاب - عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والدكتور يوسف عبد الفتاح - رئيس قسم علم اللغة بالكلية، والدكتور ياسر رجب - وكيل الكلية السابق للدراسات العليا، والدكتور صفوت علي صالح - مدير المركز، والدكتور أحمد رجب - نائب مدير المركز، والسيد أحمد الشيمي - عضو المجلس، و فاطمة سعيد - مسؤول المراكز ذات الطابع الخاص بالكلية.

عقد الاجتماع، برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، واستثمارًا لمشروع جامعة القاهرة لتطوير الدراسات الإنسانية والاجتماعية.

وناقش المجلس رؤية المركز وأهدافه، وخريطة المشروعات البحثية التي تخدم المجتمع وتقدم بيانات واقعية للغة والرقمنة بين يدي متخذي القرار وفق تعليمات رئيس الجامعة، ووافق المجلس على إصدار مجلة علمية تُعنَى بالبحوث اللغوية المتقدمة والترجمة التخصصية، كما اقترح المجلس مصفوفة دورات تدريبية ستُعلَن بعد إقرارها من الجامعة.

واستهل عميد الكلية الجلسة بشكر مجلس الكلية ومجالس الأقسام العلمية على ما تقدمت به من توصيات في المؤتمر العام للكلية الذي انعقد الأسبوع الماضي، كما وجه الدكتور عميد الكلية الشكر الدكتورة سناء فتح الباب، المشرف العام على الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص، لجهودها في تأثيث المركز، والدكتورة عبير عبد الرحمن.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور أحمد بلبولة الدكتور يوسف عبد الفتاح الاصطناعى المشروعات البحثية المشرف العام

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