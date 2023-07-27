الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء ماراثون امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أنهت جامعة القاهرة، ماراثون امتحانات التعليم المدمج لدور يوليو 2023، والتي بدأت يوم الأحد 9 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو، وأداها نحو ما يقرب من 30000 طالبًا وطالبة بنظام التعليم المدمج، بالمقر الرئيس بالجامعة، وجامعات الشريكة والفروع بمحافظات: المنصورة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، وبورسعيد، وأسوان، وجنوب الوادي، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وشهدت انضباطًا والتزامًا وهدوءًا، ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وتم توفير كافة الخدمات الطبية والأمنية والخدمات المعاونة اللازمة لحسن سير وانتظام الامتحانات.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات وضعت وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام الاختيار من متعدد وأسئلة حل المشكلات المقالية، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تختبر القدرات المختلفة للطلاب، مؤكدًا أنه جار العمل على تصحيح الامتحانات، وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى نجاح الجامعة في التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج كأحد المسارات التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد، وتحقيق الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا المتطورة والمستمرة في التعليم، ونظم التقويم الإلكترونية الحديثة، والتوسع في تقديم أحدث البرامج التي تستهدف سوق العمل وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إنه سيتم فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج المركز اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن برامج التعليم المدمج المتاحة بالمركز هي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

وأضاف مدير مركز التعليم المدمج، أنه جارى الإعداد لبرامج جديدة في الآداب منها برنامجين لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والفلسفة التطبيقية، وبرامج أخرى في بعض التخصصات بكلية الزراعة، وبرنامج لكلية الإعلام، بالإضافة إلى الدبلومات المهنية التي يقدمها المركز.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت أعلن منذ أيام عن تطوير برامج التعليم المدمج وتعديل لوائحه واستحداث عدد من البرامج الجديدة به، حيث كان لجامعة القاهرة السبق في الدعوة لنظام التعليم المدمج والدفع به بقوة ليكون نموذجاً يحتذى به منذ 2017

108215-امتحانات-التعليم-المدمج
108215-امتحانات-التعليم-المدمج
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