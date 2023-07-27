الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس البرلمان العربى يرحب بإعلان الأمم المتحدة البدء فى إفراغ الناقلة "صافر"

العسومي
العسومي

رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بإعلان الأمم المتحدة البدء في إفراغ الناقلة "صافر"، وذلك في إطار المشروع الذي تقوده لمنع التسرب النفطي من الناقلة التي ترسو بساحل البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية. 

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان، اليوم الخميس، أهمية هذه الخطوة كونها ستجنب منطقة البحر الأحمر كارثة بيئية كبيرة، مناشدًا المجتمع الدولي تقديم كل أوجه الدعم اللازم لإتمام هذه العملية، مثمنًا تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العام الماضي مبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في هذه العملية. 

وكان رئيس البرلمان العربي قد حذر مرارًا من مخاطر كارثية وشيكة قد تحدث نتيجة تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، والتي تحمل على متنها 1.14 مليون برميل نفط.

"جوتيريش" يصف عملية نقل النفط من خزان صافر بالخطوة الحاسمة

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بدء عملية نقل النفط من سفينة صافر بأنها خطوة حاسمة في سبيل تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل.
وقال جوتيريش- في رسالة مصورة: "لقد بدأت الأمم المتحدة عملية لنزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم.. إذ تجرى الآن جهود إنقاذ بحرية معقدة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الذي مزقته الحرب؛ ونظرًا لعدم وجود أية جهة أخرى لديها استعداد أو قدرة على أداء هذه المهمة، فقد سارعت الأمم المتحدة إلى تجسم مخاطر إجراء هذه العملية البالغة الدقة".

 

البرلمان العربي صافر إفراغ الناقلة الامم المتحدة البحر الاحمر مدينة الحديدة

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