العراق يعلن القبض على أحد قيادات داعش المتورطين بجريمة مجزرة سبايكر

أعلن العراق، اليوم الخميس، عن الإطاحة بأحد قيادات داعش المتورطين بجريمة سبايكر، وذكر جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان أن جهاز المخابرات الوطني وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية، نفذ واجبًا نوعيًا أطاح من خلاله بالإرهابي عبدالخالق خزعل سلطان، الذي انضم لداعش الإرهابي في العام 2013، وشارك في عدد من العمليات التي استهدفت القوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين.

وأضاف أن الإرهابي شارك بمجزرة سبايكر، وكان أحد المنفذين ضد الضحايا في العام 2014، ثم شغل منصبًا عسكريًا بولاية "دجلة"، لينتقل بعد ذلك لصفوف التنظيم فيما يسمى ولاية نينوى، ويشارك في المعارك ضد القوات الأمنية.

وتابع أن العملية تمت بعد تعقب ومتابعة ميدانية للهدف، حيث ألقي القبض عليه وفقًا لمذكرة قضائية، وأحيل أصوليًا إلى الجهات المختصة.

مجزرة سبايكر 2014

يذكر أن مجزرة سبايكر هي مجزرة جرت بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية أنبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم 12 يونيو 2014، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل حيث أسروا (2000-2200) جندي وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رميًا بالرصاص ودفنوا بعضًا منهم وهم أحياء.