الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المركز الثقافي القبطي يعلن ترتيبات الاحتفال بمئوية البابا شنودة الثالث

البابا شنودة الثالث
البابا شنودة الثالث

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عن آخر مستجدات الحفل الختامي لمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث.

الخميس المقبل الحفل الختامي لفعاليات “الاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث”

وأوضح المركز أن  أبرز ترتيبات الاحتفال ستكون كالتالي: 

  • تبدأ فعاليات الاحتفال بالمؤتمر العلمي والبحثي وذلك يوم 1-2 أغسطس الحضور من  التاسعة صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية وحتى الرابعة عصرًا.
     
  • تختتم فعاليات الاحتفال يوم الخميس الموافق 3 أغسطس على المسرح الكبير، قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.
  • الحفل يتضمن العديد من الفقرات المستوحاة من تراث معلم الأجيال، ذهبي الفم، مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث.  
     
  • يشارك في فقرات الحفل كورال أم النور ويُرفع الستار في تمام الثامنة مساءً.
  • ووفقًا لمصادر كنسية قالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من المحتمل أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، حفل مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث.

 

- أبرز المعلومات عن البابا شنودة الثالث

ولد يوم 3 أغسـطس 1923 م بقرية سـلام بمحافظة أسـيوط ، واسمه بالميلاد : نظير جيـد روفائيـل. واجتاز مراحله التعليمية الأولى فى دمنهور والإسكندرية وأسيوط وبنها، وأتم دراسته الثانوية بمدرسة الإيمان الثانوية بجزيرة بدران بشبرا مصر . 

وفى سنة 1939م بدأ خدمته فى مدارس التربية الكنسية بكنيسة العذراء بمهمشة بالقاهرة، وفى سنة 1946م بدأ خدمته بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشيكولانى بشبرا مصر، وفى سنة 1947م حصل على ليسـانس الآداب قسـم التـاريخ من كـلية الآداب بجامعـة فـؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا).

 وفى نفس السنة (1947م) تخرج من كلية الضباط الاحتياط، وفي سنة 1946م التحق بالكلية الإكليريكية وتخرج بها سنة 1949م ، وعمل فى مجال التدريس، وفى سنة 1949م تكرس للخدمة وللتدريس بالاكليريكية ، وقد تولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد (فى اكتوبر 1949م) وحتى رهبنته (فى يوليو1954م).

وفى سنة 1952م أختير رئيساً لمجلس ادارة بيت مدارس الأحد، ثم استقال منه ليتفرغ للأكليريكية وللخدمة، فى سنة 1953م قام بالتدريس فى مدرسة الرهبان بحلوان . فى 18 يوليو 1954م ترهب بدير السيدة العذراء (السريان) بوادى النطرون بأسم: الراهب أنطونيـوس السـريانى

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