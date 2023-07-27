الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى يوم ميلاده.. تعرف على أعمال وحياة الكاتب بشير الديك

بشير الديك
بشير الديك

فى مثل هذا اليوم عام 1944 ولد الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك فى يوم 27 يوليو، حيث ولد فى إحدى مدن دمياط، وتخرج من كلية تجارة جامعة القاهرة، فى يونيو 1966، وبدأ حياته الفنية والأدبية من خلال كتابة القصص القصيرة، ونشر الكثير منها فى المجلات الثقافية، ثم اتجه للسينما وكان أول أعماله مع سبق الإصرار، بطولة محمود ياسين ونور الشريف وميرفت أمين.

 

 بشير الديك وعاطف الطيب ومحمد خان

قدم بشير الديك والمخرج عاطف الطيب عددًا من الأعمال السينمائية التى ما زالت راسخة فى عقول الجميع، حيث كان أولها سواق الأتوبيس بطولة الفنان الكبير نور الشريف وميرفت أمين، ثم ضربة معلم بطولة كل من نور الشريف، كمال الشناوي، ليلى علوي، صلاح قابيل، لنصل إلى ضد الحكومة حيث وقف أحمد ذكى. 

 

ثم نجح فى تقديم ثنائى ناجح، مع المخرج الكبير، محمد خان وقدم العديد من الأعمال الفنية وكان أبرزها الرغبة، وموعد على العشاء، والحريف.

أعمال بشير الديك 

الأعمال السينمائية

- مع سبق الإصرار 
- ولا يزال التحقيق مستمرًا 
- وتمضي الأحزان 
- دعوني أنتقم 
- سأعود بلا دموع 
- الرغبة 
- الأقوياء 
- الأبالسة 
- أبوالبنات 
- موعد على العشاء 
- طائر على الطريق 
- سواق الأتوبيس 
- المحاكمة 
- السلخانة 
- أشياء ضد القانون 
- نص أرنب 
- مرزوقة 
- إن ربك لبالمرصاد 
- يوسف وزينب 
- النمر الأسود 
- الحريف 
- الطوفان 
- بيت الكوامل 
- الضائعة 
- لعبة الكبار 
- ضربة معلم 
- سكة سفر 
- أيام الغضب 
- الإرهاب 
- شبكة الموت 
- سيدة القاهرة 
- عصر القوة 
- ناجي العلي 
- مهمة في تل أبيب 
- ضد الحكومة 
- الشطار 
- زيارة السيد الرئيس 
- الجاسوسة حكمت فهمي 
- ليلة ساخنة 
- نزوة 
- امرأة هزت عرش مصر
- حلق حوش 
- حسن اللول 
- جبر الخواطر 
- كلام الليل 
- أبناء الشيطان 
-  خمس نجوم 
- الكبار 

أعمال سينمائية قام بإخراجها

- الطوفان 
- سكة سفر 

الأعمال الدرامية

- الأرض الطيبة 
- بنات زينب 
- آن الأوان 
-  الحفار 
- حب تحت الحراسة 
- الإمبراطور 
- الناس في كفر عسكر 
- أماكن في القلب 
- درب الطيب 
- ظل المحارب قصة 
- حرب الجواسيس 
- عابد كرمان 
- الطوفان 

الرسوم المتحركة

- الفارس والأميرة 

بشير الديك كلية تجارة جامعة القاهرة سبق الإصرار محمود ياسين المجلات الثقافية عاطف الطيب محمد خان

الأكثر قراءة

اليوم.. الأزهر يعلن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022-2023

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27-7-2023

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-7-2023

"الصحة" تحذر من "الإجهاد الحرارى": اشربوا كميات كبيرة من السوائل

«الخطة والموازنة» بالنواب ترد على شعبة الدخان حول ارتفاع أسعار السجائر

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الخميس 27 يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا