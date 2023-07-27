فى يوم ميلاده.. تعرف على أعمال وحياة الكاتب بشير الديك

فى مثل هذا اليوم عام 1944 ولد الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك فى يوم 27 يوليو، حيث ولد فى إحدى مدن دمياط، وتخرج من كلية تجارة جامعة القاهرة، فى يونيو 1966، وبدأ حياته الفنية والأدبية من خلال كتابة القصص القصيرة، ونشر الكثير منها فى المجلات الثقافية، ثم اتجه للسينما وكان أول أعماله مع سبق الإصرار، بطولة محمود ياسين ونور الشريف وميرفت أمين.

بشير الديك وعاطف الطيب ومحمد خان

قدم بشير الديك والمخرج عاطف الطيب عددًا من الأعمال السينمائية التى ما زالت راسخة فى عقول الجميع، حيث كان أولها سواق الأتوبيس بطولة الفنان الكبير نور الشريف وميرفت أمين، ثم ضربة معلم بطولة كل من نور الشريف، كمال الشناوي، ليلى علوي، صلاح قابيل، لنصل إلى ضد الحكومة حيث وقف أحمد ذكى.

ثم نجح فى تقديم ثنائى ناجح، مع المخرج الكبير، محمد خان وقدم العديد من الأعمال الفنية وكان أبرزها الرغبة، وموعد على العشاء، والحريف.

أعمال بشير الديك

الأعمال السينمائية

- مع سبق الإصرار

- ولا يزال التحقيق مستمرًا

- وتمضي الأحزان

- دعوني أنتقم

- سأعود بلا دموع

- الرغبة

- الأقوياء

- الأبالسة

- أبوالبنات

- موعد على العشاء

- طائر على الطريق

- سواق الأتوبيس

- المحاكمة

- السلخانة

- أشياء ضد القانون

- نص أرنب

- مرزوقة

- إن ربك لبالمرصاد

- يوسف وزينب

- النمر الأسود

- الحريف

- الطوفان

- بيت الكوامل

- الضائعة

- لعبة الكبار

- ضربة معلم

- سكة سفر

- أيام الغضب

- الإرهاب

- شبكة الموت

- سيدة القاهرة

- عصر القوة

- ناجي العلي

- مهمة في تل أبيب

- ضد الحكومة

- الشطار

- زيارة السيد الرئيس

- الجاسوسة حكمت فهمي

- ليلة ساخنة

- نزوة

- امرأة هزت عرش مصر

- حلق حوش

- حسن اللول

- جبر الخواطر

- كلام الليل

- أبناء الشيطان

- خمس نجوم

- الكبار

أعمال سينمائية قام بإخراجها

- الطوفان

- سكة سفر

الأعمال الدرامية

- الأرض الطيبة

- بنات زينب

- آن الأوان

- الحفار

- حب تحت الحراسة

- الإمبراطور

- الناس في كفر عسكر

- أماكن في القلب

- درب الطيب

- ظل المحارب قصة

- حرب الجواسيس

- عابد كرمان

- الطوفان

الرسوم المتحركة

- الفارس والأميرة