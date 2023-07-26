الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برنامج "الفرصة".. مشروع "فلاش" يفوز بالحلقة التسابقية الثانية

الفرصة
الفرصة

فاز مشروع "فلاش" الذي يعالج مشكلة دفع حساب الدليفري عبر "الموبايل" بالحلقة التسابقية الثانية من برنامج الفرصة، المُذاع على قناة "ON".

مشروع "فلاش" عبارة عن تطبيق فلاش لدفع الدليفري بعد الاستلام باستخدام (كيو أر كود) بدلًا من الكاش وبدون ماكينة دفع.

والهدف منه تسهيل عمليات الدفع خصوصًا في الدليفري، حيث يتم تبديل الكاش بفلاش.

وقالت مؤسسة التطبيق: "العميل بيكون معاه كارت أو محفظة إلكترونية يوصلهم بالأبليكيشن ويسكان الكود مع المندوب، التطبيق يساعد أي حد في الشارع إنه يستلم فلوسه بطريقة إلكترونية وسهلة".

كما غادرت شركة "ألترا طب" التي حصلت على كارت الفرصة الذهبية في مرحلة التصفيات في وقت سابق متجاوزة المراحل اللاحقة وصولًا لمرحلة الاستديو.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

مشروع فلاش الفرصة برنامج الفرصة دفع حساب الديلفري

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