قناة الناس| عالم بالأوقاف: شهر المحرم به أوقات عظيمة يجب أن يغتنمها الإنسان (فيديو)

قال الشيخ عبدالخالق العطيفى، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن شهر الله المحرم يبدأه الإنسان بطاعة خاصة الصيام، مشيرًا إلى أن الرسول صلّ الله عليه وسلم حينما سأل عن أفضل الشهور قال شهر الله المحرم ولما سأل عن أفضل الأعمال فيه قال الصيام.

وأضاف العطيفى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه يستحب استقبال العام الجديد بالطاعات والصيام، إذ نجمع بين الصيام والقيام وهذه الأوقات الفاضلة ونسعد باغتنام مواسم الأوقات.

وأوضح العطيفي أن المواسم الفاضلة لها أمارات وعلامات ولا يستطيع أحد أن يتجاهلها، مستشهدًا بقول الرسول: “ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها”، مؤكدًَا أننا في إطار أوقات في غاية الروحانية والنورانية يقبل عليها الإنسان وهو يستعين بالله ويقبل عليه ويفعل كل شيء في هذه الأوقات له سبحانه وتعالى.

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