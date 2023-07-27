الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عالم بالأوقاف: شهر المحرم به أوقات عظيمة يجب أن يغتنمها الإنسان (فيديو)

الشيخ عبدالخالق العطيفي
الشيخ عبدالخالق العطيفي

قال الشيخ عبدالخالق العطيفى، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن شهر الله المحرم يبدأه الإنسان بطاعة خاصة الصيام، مشيرًا إلى أن الرسول صلّ الله عليه وسلم حينما سأل عن أفضل الشهور قال شهر الله المحرم ولما سأل عن أفضل الأعمال فيه قال الصيام.

وأضاف العطيفى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه يستحب استقبال العام الجديد بالطاعات والصيام، إذ نجمع بين الصيام والقيام وهذه الأوقات الفاضلة ونسعد باغتنام مواسم الأوقات.

وأوضح العطيفي أن المواسم الفاضلة لها أمارات وعلامات ولا يستطيع أحد أن يتجاهلها، مستشهدًا بقول الرسول: “ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها”، مؤكدًَا أننا في إطار أوقات في غاية الروحانية والنورانية يقبل عليها الإنسان وهو يستعين بالله ويقبل عليه ويفعل كل شيء في هذه الأوقات له سبحانه وتعالى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس مع الناس شهر المحرم العام الجديد

الأكثر قراءة

اليونان.. اعتقال شخصين هربا مهاجرين إلى جزيرة منكوبة بالحرائق

قناة الناس| عالم بالأوقاف: شهر المحرم به أوقات عظيمة يجب أن يغتنمها الإنسان (فيديو)

"وحش الشاشة".. محطات فى حياة الفنان فريد شوقى بذكرى وفاته

الفراخ تواصل التراجع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2023/7/27

تراجع أسعار النفط 1% بعد رفع الفائدة الأمريكية

رسميا.. مابولولو هداف الدورى المصرى موسم 2022-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلي .. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا