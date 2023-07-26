مهرجان العلمين.. كارول سماحة وبهاء سلطان يحييان حفلًا غنائيًا 10 أغسطس

يقام حاليًا فى مدينة العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط مهرجان العلمين، الذي بدأت فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت اليوم عن تنظيم حفل للنجمة اللبنانية كارول سماحة والنجم بهاء سلطان، بعد نجاح أول حفلاته التي قدمها تامر حسني الجمعة الماضي، والتي تصدرت الترند عدة أيام.

وذكرت إدارة مهرجان العلمين أن حفل كارول سماحة وبهاء سلطان يقام يوم الخميس الموافق 10 أغسطس المقبل، وتم فتح حجز التذاكر عبر موقع "تذكرتي".