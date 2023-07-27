الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توصيات وتعليمات مشددة لمواجهة تلف المحاصيل في الموجة الحارة

الزراعة
الزراعة

تشهد دول العالم ارتفاعا بدرجات الحرارة نتيجة اجتياح موجات حارة للغاية نتيجة تداعيات التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يؤثر على الأمن الغذائي عالميًا نتيجة تأثر الحاصلات الزراعية. 

تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطق الخليج 55 درجة مئوية، وفي الولايات المتحدة بلغت 56 درجة مئوية، وسجلت في دول المغرب العربي لـ50 درجة، وهو ما تسبب في تلف المحاصيل الزراعية في العالم، بعد تراجع كميات مياه الأمطار والجفاف الشديد التي تتعرض له المنطقة.

وفي هذ الصدد، قال مجدي علام، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إنه في ظل التغيرات المناخية التي نشهدها فإنه يحظر تمامًا حرق المخلفات الزراعية أو إلقاء المخلفات في مياه النيل، والذي وصفها بأنها كارثة حقيقية تهدد الإنسان والبيئة والأراضي الزراعية.

وأكد اتحاد خبراء البيئة العرب على ضرورة منع حرق المخلفات كما يستوجب عمل ندوات ومبادرات فاعلة لتوجيه المواطنين والمزارعين وتوعيتهم بأساليب المحافظة على البيئة وامتصاص التأثيرات المناخية، والابتعاد عن التصرفات الغير آدمية التى تسبب خلل بالتوازن البيئي.

ومن جانبه قال حسين ابو صدام، أن اختلاف دراجات الحرارة يؤثر على درجة حرارة التربة والأرض الزراعية، وهو الأمر الذي يؤثر على المحصول الزراعة بالسلب، مستطردًا حديثه أنه قد تتأثر جودة الإنتاج الزراعي.

وأشار نقيب الفلاحين لـ"الدستور" إلى أنه في بعض الأحيان نتيجة اختلاف درجات الحرارة أو التعرض الى اعاصير وفيضانات في حال انخفاض درجات الحرارة أو الجفاف في حال ارتفاع درجات الحرارة ونقص معدل الأمطار، وكل هذه العوامل كانت نتيجة تواتر استخدام الوقود والفححم في المشروعات.

وأكد نقيب الفلاحين على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال هذه الفترة تحديدًا في ري الأراضي الزاعية ومتابعة المحاصيل الزراعية، وذلك حفاظا على جودة الانتاج الزراعي ومنعا لتلف المحصول.

التوصيات الفنية الخاصة بموجة الحرارة للحفاظ على المحاصيل الزراعي في مصر:

  • تقصير المدة بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساء تجنبا لرقاد النباتات.
  • الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة.

 محصول الأرز

  1. الاهتمام بالري والصرف وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور، وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات.
  2. الاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد بصفة عامة خاصة الأصناف الحساسة لمرض اللفحة.
  3. عدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد.

 محصول السمسم و فول الصويا

  • تأجيل الري أو الري على الحامي مساء، ويمكن إضافة جرعة مغذيات ورقية عند ظهور تأثير للحرارة.
  • الاهتمام الشديد بالري وعدم التعطيش والري في فترة المساء والري على الحامى، ويمكن إضافة بعض المغذيات الورقية بعد انتهاء الموجة إذا ظهر تأثير على النباتات.
ارتفاع درجات الحرارة اجتياح موجات حارة الحاصلات الزراعية البيئة المخلفات

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