الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير المناخ: النشاط البشرى وراء الخلل بالتوازن البيئى

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الخبير المناخي الدكتور علي قطب، إن التغيرات المناخية لها دور كبير في الكثير من الكوارث الطبيعية التي يشهدها كوكب الأرض حاليًا، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى تدهور التوازن البيئي بصورة غير مسبوقة، وهذا الخلل تدفع ثمنه جميع الكائنات الحية على كوكب الأرض.

التغيرات المناخية

وأكد "قطب" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة أشارت إلى أن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض سينتج عنه المزيد من الكوارث الطبيعية مثل اندلاع الحرائق في المدن والغابات، جفاف الأنهار، تدهور القطاع الزراعي، وهذا التغير المناخي سببه الأساسي النشاط البشري الخاطئ الذي أدى إلى ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

خلل التوازن البيئي 

وأضاف أن النشاط البشري أدى إلى خلل في طبقة الأوزون، وهذه الطبقة مسئولة عن حفظ الإنسان من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

علي قطب أستاذ مناخ التغيرات المناخية القاهرة الإخبارية

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