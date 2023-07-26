الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مؤسس شركة "هارمونيكا" لـ"الفرصة": برنامج "هنا الشباب" كان خطوة مهمة فى رحلتنا

الفرصة
الفرصة

تحدث سامح صالح، مؤسس أبليكيشن "هوايا" ومؤسس شركة هارمونيكا عن مشروعه ضمن برنامج "هنا الشباب" في عام 2018.

وقال صالح لبرنامج "الفرصة": "برنامج هنا الشباب كان خطوة مهمة جدًا في رحلة هارمونيكا، كل حلقة من البرنامج كانت بتفرق معانا جدًا في الدنولود، كان بيجي حوالي من 10 إلى 20 ألف دونلود بعد الحلقة الواحدة".

وأضاف: "قدرنا الحمدلله في خلال سنتين بالاستثمارات اللي أخذنها في الأول حوالي مليون جنيه نبني شركة ونبيعها لشركة عالمية زي ماتش جروب بملايين الدولارات".

وتابع: "انضمامنا لماتش جروب كان خطوة مهمة لنا، لأن ماتش جروب من أكبر شركات العالم في التكنولوجي والقيمة السويقية لها وقتها كانت 40 مليار دولار".

واستكمل: "الإعلامية لميس الحديدي عندما عرفت قصة نجاح هارومنيكا أصرت أنها تشارك في المؤتمر الصحفي لماتش جروب، وبين أن هذه صناعة مهمة جدًا للاقتصاد المصري".

أبليكيشن هوايا برنامج الفرصة لميس الحديدى الفرصة برنامج الفرصة لميس الحديدي برنامج هنا الشباب

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