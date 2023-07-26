الثانية بالثانوية الأزهرية بالغربية: "القرآن سر تفوقى وشكرًا لعيلتى على دعمهم ليا"

عمت الفرحة قرية محلة حسن، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، وشهدت القرية حالة من البهجة والسعادة والرضا، وذلك عقب إعلان نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية، وحصول ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) على المركز الثاني مكرر الطالبة بنسبة 97.46%، الأمر الذي لاقى استحسان أفراد أسرتها وسط إطلاق الزغاريد والسعادة بين صفوف جيرانها وزميلاتها من فتيات القرية تزامنًا مع إطلاق الزغاريد وتوزيع الحلوى فرحًا بتفوق الفتاة دراسيًا.

وأعربت الطالبة "ندى السعودي" الثانية مكرر الثانوية الأزهرية، عن سعادتها باتصال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بها.

وقالت الطالبة ندى: "مكالمته ليا وثناؤه على تفوقي أبكى عيوني دموعًا واحتضنت أبويا وأمي وإخواتي كلهم على دعمهم ليا".

كما أشارت الطالبة، بكلماتها العفوية قائلة: "نفسي التحق بكلية لغات وترجمة بجامعة الأزهر وشكرًا لدعم أبويا وأمي وإخواتي وفعلًا صلاتي وحفظي القرآن الكريم أساس تفوقي دراسيًا ورضا ربنا نور طريقي".

وفي المقابل كشف حسين السعودي والد الفتاة المتفوقة، عن أن مهنته في المحاماة جعلته يظهر مجهودًا أكبر مع أبناء أسرته، مؤكدًا أن "ندى ثالث أخواتها سنًا وكان لها باع كبير في المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وربنا يحفظها ويبارك حياتها وعمرها وينير مستقبلها دايمًا يا رب العالمين".

وحرصت أم ندى الطالبة المتفوقة، على استقبال الضيوف والجيران والأقارب الذين حرصوا على تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تفوق ابنتها وسط إطلاق الزغاريد احتفالًا بإعلان اسمها ضمن أوائل الثانوية الأزهرية.