الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الأقصر" يعلن إجمالى الخدمات المقدمة بمبادرة 100 يوم صحة

ارشيفية
ارشيفية

أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن أنه بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في حملة 100 يوم صحة، خلال الـ 30 يومًا الماضية بالمحافظة 30 ألفا 360 تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات والأغذية ومبادرات الصحة العامة وخدمات الثقافة الصحية).

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ20 ألفا 834 سيدة، وتقديم خدمات التطعيم لعدد 178 ألفا 180 طفلًا وتقديم خدمات مبادرة صحة المرأة 2648 ومبادرة المسح السمعي للمواليد 1314 وخدمات الكشف عن الاعتلال الكلوي 5 آلاف 815 وتقديم خدمات صحة الأم و الجنين 1460 وخدمات المقبلين على الزواج 1588، وكما تم أيضا المرور على 920 منشأة غذائية والمرور على محطات مياه الشرب 203 والصرف الصحي، كما تم عمل ندوات تثقيفية من قبل الرائدات لعدد 2648.

حملة 100يوم صحة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر الخدمات الصحية أهمية تنظيم الأسرة إجراءات التطعيم

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