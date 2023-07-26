أعضاء الدعوة الإلكترونية بالأوقاف فى زيارة إلى قلعة قايتباى

نظمت إدارة معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة تثقيفية وترفيهية للمشاركين في المعسكر، زاروا خلالها لمكتبة الإسكندرية، وجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقلعة قايتباي وبعض المساجد والمعالم الحضارية بالمحافظة.

وجاءت الجولة التثقيفية والترفيهية، على هامش الدورة التثقيفية للفوج الثاني لمسئولي الدعوة الإلكترونية بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف ٥٠ عضوًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات: الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط ومرسى مطروح والقليوبية والقاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء.