الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ندب مدير "تموين الجيزة" للإسكندرية

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ندب أحمد إبراهيم محمد كامل، مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، من المستوى الوظيفي العالي بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، لشغل وظيفة مدير مديرية التموين بالجيزة بمحافظة الإسكندرية.

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قرار وزير التموين

وشمل قرار وزير التموين، أن يتم الندب على ذات المستوى الوظيفي والمجموعة النوعية، وذلك لمدة عام، فضلًا عن منح المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.

كما شمل قرار الدكتور علي المصيلحي، إلغاء القرار رقم 84 لسنة 2023 والمتضمن ندب أحمد إبراهيم محمد كامل للعمل بديوان عام وزارة التموين.

وجاء نص قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 42 لسنة 1979، كالتالي:

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