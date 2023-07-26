إزالة 56 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، استمرارا للمرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات، وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة الجهود المبذولة للتصدى وبكل قوة لكافة أشكال التعدى بالمهد وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة مع بذل المزيد من الجهد لتنفيذ كافة الحالات المستهدفة.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إننا نفذنا ٣١ حالة إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية، حيث تمكن علي الكيال ويسري محمد المجيد نائبا رئيس المركز وعيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام ولجنة التعديات بديوان عام المحافظة وإدارة الإزالات والإشغالات، من إزالة 11 حالة تعد على أرض زراعية في المهد على مساحة 4 قراريط و11 سهما.

كما قام يسري محمد نائب رئيس المركز، وعيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام، وإدارة الإشغالات والإزالات بإيقاف ٦حالات تعدى بالبناء المخالف، حالة بحي جنوب، و٥ حالات بحي شرق وتم التحفظ على خلاطتين بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الإزالات بردم حالة حفر قواعد في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٠٠ متر بشارع سور مصنع الطوب المتفرع من شارع الترعة العامية، وكذلك إيقاف حالة صب سقف لدور أرضي لمنزل مساحتة ١٢٠ متر بشارع سور المصنع وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بديوان عام الوحدة المحلية واوقف عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولى التنظيم والإزالات والأوقاف حالة تعدى اليوم للمرة الثانية بعزبة أبو جمعة أرض أوقاف على مساحة 100 متر.

كما قام عوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية ببني علي، وقسم الإزالات والتنظيم ، بإزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف كما ازال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام ٤ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية الجرنوس .

وتمكن مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا ، من ازالة حالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة قيراط بقريه صندفا، و4 حالات تعدى على ارض زراعية بالدير وعزبة ابو خطاب مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من إزالة ٢٤حالة تعدى أملاك رى -آثار - طرق وبدون ترخيص بقرى (نزلة حسين _ بنى احمد الغربية) بمساحة ١٤٠٣متر ، وذلك خلال حملة مكبرة اليوم تحت إشراف محمد عادل, وهبة سيد نواب المدينة ورؤساء القرى المذكورة حمادة جمعة ، وانتصار احمد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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