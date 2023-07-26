تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام المصرى بالدورى

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوّج الأهلي رسميًا بلقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 82 ويأتي المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد قندوسي، ومحمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: رأفت خليل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد فتح الله وأحمد أشرف ومحمد عبدالله وأحمد خالد وكريم عثمان.