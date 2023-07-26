الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: لا يجوز إلزام الفتاة على ارتداء الحجاب قبل سن البلوغ (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال فتاة تدعى "حنين" وتبلغ من العمر 11 عامًا، حول السن الشرعية لارتداء الحجاب؟

وقال أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس": "المرأة ترتديه ويكون فرض عليها إذا بلغت البلوغ والحيض، واحذر من إجبار الآباء لبناتهم على ارتداء الحجاب، قبل سن البلوغ". 

وتابع: "لا يجب على الفتاة ارتداء الحجاب قبل الوصول مرحلة البلوغ، فى الواقع بعض الآباء والأمهات بيجبر البنات على لبس الحجاب قبل سن البلوغ، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذى جعل الحجاب عند سن معين، مينفعش أب يجى بالإلزام والجبر والعنف والقسوة لا يجوز لكن بالترغيب يجوز".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس السن الشرعى لارتداء الحجاب مرحلة البلوغ

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