هيئة جودة التعليم تعتمد 297 مدرسة و12 مؤسسة تعليم عالٍ

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، جلسته الدورية رقم 227 صباح اليوم، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة الجودة والاعتماد - رئيس المجلس.

اعتمد المجلس في ختام اجتماعه اليوم عدد 12 كلية ومعهدًا وأكاديمية من مؤسسات التعليم العالي وهي:

الكلية الفنية العسكرية - وزارة الدفاع

الكلية البحرية - وزارة الدفاع

الكلية الجوية - وزارة الدفاع

كلية الصيدلة - جامعة حلوان

كلية إدارة الأعمال - جامعة النهضة

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد - جامعة هليوبوليس

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا - وزارة الإنتاج الحربى

معهد الدراسات العليا والبحوث - جامعة الإسكندرية

المعهد الدولى العالى للإعلام - أكاديمية الشروق

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

كما تم اعتماد 10 برامج أكاديمية خاصة بمؤسسات التعليم العالي . وفيما يتعلق بالتعليم الأزهري قرر المجلس اعتماد خمسة برامج أكاديمية.

وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي تم اعتماد 297 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية، مع منح مهلة لعدد سبع مدارس لاستيفاء بعض جوانب القصور.