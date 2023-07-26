الأولى على الثانوية الأزهرية: "سجدت شكرًا لله لما سمعت الخبر"

عبرت الطالبة ياسمين عبدالفتاح، الأولى على القسم الأدبي مكفوفين بالثانوية الأزهرية، عن سعادتها بالتفوق والنجاح الذي حققته بعد تتويجها بالمركز الأول، مُشيرًة إلى أنها حصدت المركز الأولى على الجمهورية فى الشهادتين الإعدادية والابتدائية.

وأكدت ياسمين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شيخ الأزهر قام بالاتصال بوالدها وأخبره بالنتيجة، مؤكدًة: "سجدت شكرًا لله لما سمعت الخبر".

وأضافت الأولى على الثانوية الأزهرية، أنها كانت تذاكر دروسها بمتوسط 6 ساعات يوميًا، وكانت تُتابع دروسها فى كل المواد من خلال مجموعات التقوية، مشيرة إلى أنها حافظة لكتاب الله منذ نهاية المرحله الابتدائية.

وطالبت ياسمين الأولى على مستوى الجمهورية من شيخ الأزهر بـ"عمرة" لوالدها ووالدتها، مكافأة لهما نظير تعبهما معها خلال الفترة الماضية، وقدمت ياسمين الشكر إلى جميع المدرسين والاقارب الذين ساعدوها فى الدراسة.

وأجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، عددًا من الاتصالات الهاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية.

وأعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبوزيادة بكفرالشيخ)، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفرالشيخ بكفرالشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%، وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

كما حصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار (معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبومندور بكفرالشيخ) بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر (معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة آية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، (معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90.