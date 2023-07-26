قناة الناس| هانى تمام يوضح مقولة "كل خاطب كاذب" (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن كل خاطب كاذب إلا من رحم ربي، مشيرًا إلى أنه خلال فترة الخطوبة كل فرد يسعى جاهدًا بأن يتجمل ويخرج أحسن ما عنده.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه يجب على ولي الأمر أو البنت بشكل خاص أن تعمل العقل خلال فترة الخطوبة لكي تستكشف الشخصية التي أمامها، وأن تضع الخاطب في اختبار لإيضاح ما إذا كانت شخصيته مناسبة أم لا، لافتًا إلى أن فترة الخطوبة هامة جدًا لمعرفة أخلاق الزوج.

وأوضح تمام أنه إذ كان هناك بعض الكذب من كلا الطرفين على الآخر خلال فترة الخطوبة، يجب على الإثنان أن يكون لديهم بعض من الحصافة والذكاء ما يجعله يستكشف الطرف الآخر.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.