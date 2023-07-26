الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الناقد الأمير أباظة يعلن مشاركته في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

اباظة والبسوسي
اباظة والبسوسي

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دعمه ومساندته لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى والمقرر له 21 إلى 27 سبتمبر 2023، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

وتوقع أباظة أن تشهد الدورة الأولي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب مفاجآت منفردة وبخاصة في حفل الإفتتاح، مرجعا السبب إلى اتصاله الدائم برئيس المهرجان الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، وخاصة بعد حضوره توقيع عقد البروتوكول بين مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون برعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج نقيب السينمائيين مسعد فودة.

ولفت الأمير أباظة إلي أن هذه هي الروح الإيجابية، هي التي  يجب أن تسود بين الزملاء لأن الهدف دائما واحد ويخدم السينما المصرية.

من جانبه أكد الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، أن حفل الافتتاح، سيكون مبهرا في كل شيء، لافتا إلى حرصه على اكتشاف أماكن جديدة خارجية وجمالية داخل مصر لتنشيط السياحة ونجاح المهرجان، وهو ما يعطي بريقا فعالا، مشيرا إلى أن دخول الفنانين المشاركين في حفل الإفتتاح سيكون مختلفا عن أي مشاركة في مهرجان آخر.

وأوضح رئيس الدورة الأولى للمهرجان، مشاركة 347 فيلما سينمائيا من كل أنحاء العالم خلال فعاليات الدورة الأولى، و77 فيلم روائى لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و182 فيلم لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، و88 فيلم لمسابقة أفلام الطلبة، مشيرا إلى أن 
جميع الأفلام لم تعرض ولم تشارك فى أى مهرجان بمصر، ومن إنتاج عامى 2022 - 2023.

المهرجان ترعاه وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو، تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.

الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الإسكندرية السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الأفلام الروائية الأفلام الروائية الطويلة الاتحاد العام إسكندرية السينمائي

الأكثر قراءة

رسميًا.. فيوتشر يوجّه الشكر إلى على ماهر

الفيدرالى الأمريكى يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023

بطل التأميم.. كيف تحدى محمد حلمي صعاب وعقبات تشغيل قناة السويس؟

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الروسى بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا