الناقد الأمير أباظة يعلن مشاركته في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دعمه ومساندته لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى والمقرر له 21 إلى 27 سبتمبر 2023، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

وتوقع أباظة أن تشهد الدورة الأولي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب مفاجآت منفردة وبخاصة في حفل الإفتتاح، مرجعا السبب إلى اتصاله الدائم برئيس المهرجان الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، وخاصة بعد حضوره توقيع عقد البروتوكول بين مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون برعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج نقيب السينمائيين مسعد فودة.

ولفت الأمير أباظة إلي أن هذه هي الروح الإيجابية، هي التي يجب أن تسود بين الزملاء لأن الهدف دائما واحد ويخدم السينما المصرية.

من جانبه أكد الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، أن حفل الافتتاح، سيكون مبهرا في كل شيء، لافتا إلى حرصه على اكتشاف أماكن جديدة خارجية وجمالية داخل مصر لتنشيط السياحة ونجاح المهرجان، وهو ما يعطي بريقا فعالا، مشيرا إلى أن دخول الفنانين المشاركين في حفل الإفتتاح سيكون مختلفا عن أي مشاركة في مهرجان آخر.

وأوضح رئيس الدورة الأولى للمهرجان، مشاركة 347 فيلما سينمائيا من كل أنحاء العالم خلال فعاليات الدورة الأولى، و77 فيلم روائى لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و182 فيلم لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، و88 فيلم لمسابقة أفلام الطلبة، مشيرا إلى أن

جميع الأفلام لم تعرض ولم تشارك فى أى مهرجان بمصر، ومن إنتاج عامى 2022 - 2023.

المهرجان ترعاه وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو، تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.