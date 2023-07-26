الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافي ألونسو عن تدريب الريال: كل شيء يأتي في وقته

تشافي ألونسو
تشافي ألونسو

ردّ تشافي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني على أنباء ارتباطه بتولي تدريب فريق ريال مدريد الإسباني، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويتولى ألونسو تدريب باير ليفركوزن منذ أكتوبر 2022 ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2024.

ورد ألونسو لصحيفة ماركا الإسبانية عن ارتباطه بتدريب ريال مدريد، قائلًا:"كل شيء يأتي في وقته، وأنا سعيد جدًا في الوقت الحالي، الآن أنا هنا وسعيد جدًا وما يأتي في المستقبل سنراه".

وتردد اسم تشافي ألونسو كأبرز المرشحين لخلافة كارلو أنشيلوتي، في منصب المدير الفني للفريق الملكي خلال الفترة المقبلة؛ في ظل ارتباط الإيطالي بتولي تدريب منتخب البرازيل.

وأضاف:"من الطبيعي في كرة القدم عندما تفكر في المدى المتوسط والطويل تخسر تركيزك على ما هو الأقرب إليك والآن أنا أفكر فقط فيما لدي.

وواصل:"لا أريد أن يكون باير تشابي، أريد أن يكون هذا فريقًا وأن يعرف كيف يلعب في كل الجوانب ويسيطر على الكرة بشكل جيد؛ نحن مستقرين في الدفاع ولدينا إيقاع جيد، وأمامنا الوقت للعمل بشكل جيد، ونرى ما نشعر بالراحة في العمل معه وما غير ذلك.

وأصرّ تشافي على أن مشروع باير ليفركوزن مثير للغاية ولكنه مازال في مرحلة التطور والتعلم.

تشافي ألونسو باير ليفركوزن ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أنشيلوتي

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