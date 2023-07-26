خبير: القمة الروسية الإفريقية هدفها تعويض النقص الغذائى الناتج عن الحرب الأوكرانية

تحدث آصف ملحم، خبير الشئون الروسية، عن القمة الروسية الإفريقية، مؤكدًا أن القمة هدفها تعويض النقص الغذائي الناتج عن الحرب مع أوكرانيا.

وقال ملحم لقناة "القاهرة الإخبارية" إن القمة من قبل كانت في إطار اقتصادي فقط أما الآن فهو منتدى اقتصادي وإنساني، مؤكدًا أن هذا أمر مهم جدًا يعكس حرص روسيا على تعويض الدول الإفريقية، وما ينقصها من مواد غذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أشار إلى أن أكثر الدول التي تعاني من نقص المواد الغذائية هي الدول الإفريقية، مؤكدًا أن روسيا قادرة على تعويض هذا النقص.

وتابع: "روسيا لديها أكثر من طريق لتعويض النقص في المواد الغذائية لدول إفريقيا مثل البحر الأسود وبحر البلطيق وبحر الشمال وطرق عديدة".

وواصل أن القمة تغطي معظم مناحي النشاط الإنساني، وليس فقط الاقتصادي بل في الثقافة والإعلام والرياضة والتعليم وغيرها.