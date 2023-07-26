"الرقابة المالية": اختبارات المقابلات الشخصية للقبول بـ"المرأة تقود للتنفيذيات" بادرة طيبة

قال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إننا سعدنا بالتواجد في اللجان المعنية ببرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" الطيب الذي سيكون به مفاجأة طيبة من خلال انتقاء المتقدمات.

وأضاف فريد خلال في تصريحات له، على هامش اختبارات المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، إن عملية التقييم نمطية لنضمن الحيادية، حيث شمل التقييم السمات الشخصية والمرتبطة بالمهنة والعمل والقدرة على ابتكار الحلول، مشيرا إلى مشاركة مختلف السيدات ومختلف الفئات.

ووصف فريد البرنامج بأنه بادرة طيبة، مشيرا إلى أنه أيضا بادرة لتعاون مشترك مكمل لخريجات البرنامج في الخدمات المالية بعد التخرج.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، واصلت فعاليات اليوم الثالث والأخير للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ٣٦٠ متقدمة، ويشارك فى لجان المقابلات عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وشارك في اليوم الأخير كل من الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ود. محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ومحمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة وسفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي، والمستشار يمنى بدير وكيل هيئة قضايا الدولة، والدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة.