الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية تدين مخططات المستوطنين لاقتحام الأقصى

الأقصى
الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “بأشد العبارات” الدعوات التحريضية العنصرية التي تطلقها الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة، لحشد أوسع اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الخميس، وكذلك المسيرات الاستفزازية الاستعمارية في أروقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة، في محاولة لتعميق التغييرات المختلفة، التي تدخلها قوات الاحتلال على واقع القدس، وتكريس التقسيم الزماني للمسجد، عن طريق تقسيمه مكانيًا.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان الأربعاء، من مغبّة الخطر الداهم على المسجد الأقصى ترجمةً لسياسة الاحتلال التي تهدف لتحقيق أطماعه الاستعمارية التوسعية، كما دانت الخارجية الفلسطينية قتل قوات الاحتلال لشاب فلسطيني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وعدّت ذلك جريمة ضد الإنسانية، تضاف لسلسلة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وزارة الخارجية الفلسطينية الخارجية الفلسطينية وزارة الخارجية الأقصي الاحتلال

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