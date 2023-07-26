الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023

رضا حجازى
رضا حجازى

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات.. من الكلمات التي ارتفعت معدلات البحث عنها بين الطلبة وأولياء أمور والمعلمين، عبر محرك البحث “جوجل”، للحصول على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، فور إعلان النتيجة واعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

ويقدم موقع "الدستور" عبر التقرير التالي، رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات، لحصول الطلاب على النتيجة فور اعتمادها.

ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم، الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول إلى موقع مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم واختيار بوابة التعليم الثانوي، من خلال الرابط التالي: (من هنا).

ثم يقوم لطالب باختيار نتيجة الثانوية العامة، ووضع رقم الجلوس، ثم يقوم بالضغط على عرض النتيجة، وستظهر بدرجات كل مادة والمجموع الكلي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 

ويعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 ، مطلع الأسبوع المقبل، فور عودته من تنزانيا.

نتيجة الامتحانات مبشرة، وفقاً لتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي مرتقب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الأسبوع الأول من شهر اغسطس القادم.

فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة من نتائج 2023، في اليوم التالي لإعلان نتيجة ثانوية 2023 رسميا، لمدة شهر من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها وإعلانها رسميا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

جدير بالذكر ، ان كنترولات التصحيح انتهت من تصحيح كافة مواد امتحانات الثانوية العامة، وبدأت في مرحلة رصد وجمع الدرجات، واختيار قائمة الأوائل في الشعب الثلاثة.

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