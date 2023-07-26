الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال التوعية ضد الإدمان بأماكن تجمعات المواطنين

المتطوعين
المتطوعين

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته باستكمال الشباب المتطوعين بطرق الأبواب ولقاء الموظفين داخل مختلف المصالح الحكومية، وأيضًا المواطنين داخل مختلف القرى والنجوع وذلك بمعاونة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفة، مدير الصندوق بأسوان. 

وأكد المحافظ، أهمية تنظيم مبادرة توعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه للسائقين والمواطنين في أماكن التجمعات بمواقف السيرفيس ومحطات السكك الحديدية والكمائن المختلفة من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات. 

وأشار محافظ أسوان، إلى أن تنفيذ هذه الحملات التوعوية يستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة انتشار الإدمان بكل أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان، وفي سرية تامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن (16023). 

ولفت  المحافظ، إلى أن توعية الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية يستوجب شرح قانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف المبكر عن المخدرات، وما يتعلق شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والإجراءات الخاصة به لتفادي الفضل من الوظيفة، والذي يكون مرتبط بإثبات تعاطي الموظف للمخدرات، حيث نفَّذ المتطوعين حملة التوعية بمديريات الطرق والإسكان والشباب والرياضة والتربية والتعليم ومحطة السكك الحديدية، وتستكمل سلسلة الحملات باستمرار.

المتطوعين
المتطوعين
المتطوعين
المتطوعين
المتطوعين
المتطوعين
الإدمان وتعاطي المخدرات التوعية بمخاطر الادمان الحملات التوعوية الشباب المتطوعين القري والنجوع المؤسسات الحكومية المفاهيم المغلوطة النشئ والشباب المواطنين أسوان

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